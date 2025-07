Sandro Abate: ecco Dias Rocha Matheus e Pasquale De Luca Dentro il portiere brasiliano e il pivot partenopeo per il prossimo campionato di Serie A

Dias Rocha Matheus e Pasquale De Luca faranno parte della rosa della Sandro Abate nella stagione 2025/2026. Annuncio da parte del club irpino. Dentro, quindi, il portiere brasiliano e il pivot partenopeo per il prossimo campionato di Serie A.

I comunicati ufficiali

"L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Dias Rocha Matheus, portiere, classe 1997, nato in Brasile a Goiania. Rocha è un estremo difensore molto forte, bravo anche nel gioco con i piedi, ha iniziato la sua carriera nel Goias Esporte Clube, successivamente ha vestito le maglie di Corinthians Futsal, Bovalino, Città di Melilli, Benevento 5, Junior Domitia e Sporting Hornets Roma.

«Sono felice ed orgoglioso di essere alla Sandro Abate - spiega il nuovo portiere del club irpino - ringrazio il presidente e la dirigenza per aver creduto in me. Arrivo in una squadra forte e importante, in una città appassionata per lo sport e con una tifoseria calorosa, la prossima serie A sarà come sempre un torneo difficile e impegnativo ma faremo il nostro campionato senza avere timore degli avversari»".

"L' Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Pasquale De Luca, classe 1982, pivot, nato a Napoli. De Luca è un calcettista di grande esperienza e tecnica, ha iniziato la carriera nel R eal Briganti in C1, poi lo Stabia Amalfi con cui ha ottenuto tre promozioni fino ad arrivare in Serie A1, ed ancora il Napoli Vesevo, Scafati, Saviano, Lausdomini e Napoli Partenope.

«Inizia una nuova avventura, sono felice di giocare nuovamente nella massima serie ed in particolare di approdare alla Sandro Abate - spiega il nuovo pivot del club irpino - ringrazio il presidente e la dirigenza per aver creduto in me e per avermi dato questa grande opportunità. E' un onore far parte di questa squadra, prometto che darò tutto me stesso per la nostra maglia. Giocare al Pala Del Mauro sarà spettacolare, un saluto con grande affetto a tutti i nostri tifosi e la città di Avellino»".