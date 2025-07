Sandro Abate, riecco Lolo Suazo: "Felice di tornare ad Avellino" "È un onore far parte di questa squadra, conosco tanti compagni di squadra e il mister"

La Sandro Abate ha ufficializzato il ritorno di Lolo Suazo in Irpinia. "Sono felice di tornare alla Sandro Abate e ad Avellino, i miei ricordi più belli sono legati a questo club. -- spiega il nuovo laterale della Sandro Abate – Ringrazio il presidente e la dirigenza per aver creduto in me e per avermi voluto nuovamente qui. È un onore far parte di questa squadra, conosco tanti compagni di squadra e il mister, vogliamo fare bene e far divertire i nostri tifosi e la città di Avellino".

La scheda

"L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Manuel Maria Suazo Martinez conosciuto da tutti con il nome Lolo Suazo, classe 1992, laterale, nato in Spagna. Lolo Suazo è tra i giocatori più rappresentativi e forti del futsal italiano, è un atleta unico per caratteristiche tecniche ed esperienza. Ha iniziato la carriera nelle giovanili de ElPozo Murcia in Spagna, poi ha vestito le maglie del Montesinos Jumilla, dell'Uruguay Tenerife e del Palma Futsal. In Italia approda grazie al Real Rieti poi il Napoli Calcio a 5, il Real San Giuseppe, l'Ecocity Genzano, l'Olimpus Roma e il Benevento 5. Per Lolo Suazo si tratta di un ritorno alla Sandro Abate e ad Avellino (2018/2019 in Serie A2, 2019/2020 in Serie A, 2021/2022 in Serie A). Il calcettista spagnolo in carriera ha realizzato 172 reti in 197 gare ufficiali ed ha collezionato 1 Coppa del Re, 2 Supercoppa di Spagna, 1 Coppa Italia e 5 promozioni in Serie A".