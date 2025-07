Avellino Basket, ecco Giovanni Pini: "Felice di tornare in Irpinia" Il lungo: "Non vedo l’ora di conoscere compagni e staff e cominciare la stagione"

Giovanni Pini è un nuovo giocatore dell'Avellino Basket. Il carpigiano classe '92 completa il reparto lunghi della squadra irpina per la stagione 2025/2026. "Sono molto contento, in primis di tornare ad Avellino, una città in cui mi ero trovato veramente bene e nella quale ho conosciuto tante persone a cui sono legato. - ha spiegato Pini - Non secondario l’aspetto professionale ed il progetto dell’Avellino Basket, la squadra e l’allenatore sono i motivi principali per cui ho scelto questa sfida. Non vedo l’ora di conoscere compagni e staff e cominciare la stagione in Irpinia. A presto".

"Aiuterà la squadra a crescere per qualità tecniche e umane"

"Siamo conteti di aver aggiunto al reparto un giocatore di esperienza ed un vincente di questo campionato che, siamo certi, aiuterà la squadra a crescere attraverso le sue qualità tecniche ed umane. Chiudiamo così un pacchetto lunghi di giocatori che ben si completano tra loro": ha sottolineato il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola. "Un benvenuto anche da parte mia a Giovanni, un’addizione importante nel nostro team, perchè aggiunge esperienza e solidità. Ha caratteristiche tecniche complementari agli altri interni e ci aiuterà molto. Inoltre, a costo di essere ripetitivo, anche lui ha subito mostrato piacere, entusiasmo e partecipazione per le nostre idee e verso una piazza che ha già conosciuto nella sua carriera. Nel parlare con lui ho percepito quello che oltre agli aspetti prettamente tecnici vogliamo cercare, e cioè la volontà di far parte di noi": ha aggiunto il coach degli irpini, Maurizio Buscaglia.

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Avellino Basket ha il piacere di annunciare l’ingaggio dell’atleta Giovanni Pini. Pivot di 205 centimetri per 100 chilogrammi nato a Carpi il 25 luglio del 1992. Cresciuto cestisticamente nella Pallacanestro Reggiana, dove è rimasto fino al 2012 per poi approdare in prestito alla Fortitudo Bologna, rientrando l’anno successivo alla casa madre. La sua prima vera esperienza lontano da casa risale al 2015, quando arriva ad Avellino per aggregarsi alla Scandone, dopodiché Verona, Fortitudo Bologna, Virtus Roma, Verona, Cantù ancora Verona, Scafati ed Udine.

Uomo squadra, sa mettersi a disposizione del gruppo. Il suo atletismo e la fisicità saranno al servizio di coach Buscaglia. Ottima conoscenza del gioco ed esperienza, Pini completa il reparto lunghi di cui fanno parte Zerini, Cicchetti e Dell’Agnello. Giocatore di punta per il campionato di Serie A2, il cestista di Carpi ha conquistato la Serie A quattro volte con quattro formazioni diverse: Reggio Emilia, Fortitudo Bologna, Verona ed Udine. Con i friulani, l’ultima stagione, ha giocato 14 gare chiudendo con 3.5 punti di media in 16.0 minuti di gioco, il 69.0% ai liberi, il 57.0% da due con 3.7 rimbalzi di media. A Giovanni Pini il benvenuto di tutto lo staff dell’Avellino Basket".