Avellino Basket: accordo con Grande in cabina di regia Buscaglia: "Ora cercheremo il miglior ultimo tassello possibile"

Alessandro Grande è un nuovo giocatore dell'Avellino Basket. Ecco il playmaker capitolino classe '94 nel roster irpino. "Sono molto contento di intraprendere questa nuova avventura con l’Avellino Basket. - ha spiegato Grande - Ringrazio la società ed il coach per la fiducia. Sono convinto che lavorando sodo potremmo toglierci delle belle soddisfazioni tutti insieme. Mando un saluto a tutti i tifosi e ci vediamo presto al palazzetto".

"Giocatore di valore, qualità e talento"

"Inseriamo in squadra un giocatore che può darci più qualità. - ha affermato il coach dell'Avellino Basket, Maurizio Buscaglia - Ha la flessibilità e le caratteristiche per poter giocare anche insieme a giocatori del suo ruolo. Si inserisce bene nel gruppo che abbiamo costruito, sotto tutti gli aspetti. Ora cercheremo il miglior ultimo tassello possibile, per completarci proprio alla luce di chi, come Alessandro, ha accettato con entusiasmo e motivazione questo progetto". "Siamo particolarmente contenti di aver trovato l’accordo con Alessandro Grande, un giocatore di valore, qualità e talento. - ha aggiunto il gm del club irpino, Antonello Nevola - Un elemento che ha saputo crescere di anno in anno imponendosi come uno dei giocatori di maggiore livello della categoria. Siamo entusiasti di averlo nella nostra squadra e confidiamo che possa dare un contributo importante al nostro progetto".

La scheda

"Grande è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Stella Azzurra Roma e sin da subito ha dimostrato di essere un giocatore di altissimo profilo. Dopo l’esperienza alla Stella, il cestista ha calcato i parquet di Verona, Mantova, Biella, Latina, Matera, Firenze ed Omegna, per due stagioni, prima del passaggio ad Agrigento. Con la Moncada ha vinto un campionato di Serie B Nazionale. Nelle ultime due annate è stato uno dei perni di Rimini. Nella stagione 2024/2025 ha chiuso il campionato con 10.5 punti di media, il 73.0% ai liberi, il 50.0% da due ed il 41.0% da tre punti a cui ha aggiunto 2.0 rimbalzi e 3.0 assist. Nei play-off ha disputato 12 gare con 7.92 punti di media, l’80.0% dai liberi, il 32.0% da due ed il 42.0% da tre punti. Playmaker moderno, dotato di un ottimo istinto realizzativo, ottimo passatore, Alessandro Grande ha invidiabili skills individuali, al tempo stesso non gli mancano leadership, personalità, esperienza e killer instinct. Un giocatore sul quale lo staff tecnico e la dirigenza biancoverde hanno deciso di puntare per puntellare il roster. Ad Alessandro va il benvenuto di tutto lo staff dell’Avellino Basket".