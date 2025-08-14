Avellino Basket: sabato il primo test a Valmontone Amichevole contro la RSR Sebastiani Rieti (palla a due alle 18.30)

Si avvicina il primo test prestagionale per l’Avellino Basket che sabato pomeriggio affronterà la RSR Sebastiani Rieti. "Il match, con ingresso gratuito, si giocherà a Valmontone con palla a due alle 18.30. - si legge nella nota diffusa dal club - Coach Buscaglia avrà la possibilità di verificare l’intenso lavoro svolto finora e trarre indicazioni per il futuro contro un team costruito per far bene nel prossimo campionato. La squadra di coach Ciani ha confermato solo due atleti della passata stagione, Piunti e Piccin, schierando quindi un roster completamente rinnovato, e che potrà contare sull’esperienza di Pascolo e Mian. Nuovi i due stranieri, Jarvis Williams e Darius Perry, che vanno ad impreziosire una squadra che è considerata fra le migliori della Serie A2, e che non nasconde le proprie ambizioni di promozione".