Avellino Basket: è la vigilia del test con la Givova Scafati Ingresso gratuito al PalaDelMauro: seconda amichevole per i due roster nel precampionato

Domani (ore 21), al PalaDelMauro, con ingresso gratuito, l'Avellino Basket affronterà la Givova Scafati per un nuovo test amichevole. "Il presidente Lombardi auspica una partecipazione massiccia da parte degli sportivi per sostenere la squadra in questa prima uscita casalinga. - so legge nella nota del club irpino - Gli appassionati della palla a spicchi avranno la possibilità di vedere all’opera i propri beniamini contro una compagine considerata fra le più forti del campionato. Saranno ben 3 gli ex, coach Crotti, Bortolin e Fresno. Anche per la Givova si tratterà della seconda amichevole dopo il facile esordio alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano contro Latina. Per gli allenatori sarà un buonissimo test per verificare il lavoro svolto finora, per apportare le eventuali correzioni e per trovare i giusti equilibri nei rispettivi roster, profondamente rinnovati. Unico allenamento in giornata, seduta domattina in vista dell’impegno serale. Anche domani sera, in occasione dell’amichevole, sarà possibile ritirare le tessere di abbonamento per la prossima stagione".