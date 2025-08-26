Avellino Basket: è la vigilia del test con la Juvecaserta Ulteriore occasione di verifica del lavoro svolto finora per coach Buscaglia

Prosegue a ritmo serrato la preparazione dell'Avellino Basket. La squadra irpina è pronta per il test contro la Juvecaserta 2021, in programma domani al PalaDelMauro (palla a due alle 18 con ingresso gratuito). "L’Avellino Basket affronterà la squadra bianconera, una delle formazioni meglio attrezzate della Serie B Nazionale e che non nasconde le sue ambizioni, come testimonia la scelta di un coach abile ed esperto come Lino Lardo. - si legge nella nota dell'Avellino Basket - Per coach Buscaglia ci sarà un'ulteriore occasione di verifica del lavoro svolto finora, con l’obiettivo primario di essere pronti per l’inizio del campionato. In occasione dell’amichevole sarà possibile sia sottoscrivere che ritirare le tessere di abbonamento".