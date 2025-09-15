Scandone Avellino pronta per il Memorial Mattia Stano di Agropoli Trasente: "Ricordare Mattia significa trasmettere alle nuove generazioni il valore del coraggio"

"La Scandone Avellino parteciperà con grande emozione e profondo senso di vicinanza al Memorial Mattia Stano, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 19:00 presso il Palazzetto Andrea Di Concilio di Agropoli, organizzato dall’associazione culturale agropolese Liberi e Forti": così il club irpino in una nota ufficiale. "L’evento nasce per ricordare Mattia Stano, un ragazzo meraviglioso che la città di Agropoli e il mondo del basket non dimenticheranno mai. Mattia, che nel 2014 vestì la maglia dell’Agropoli in Serie A2 lasciando un ricordo indelebile in compagni, tecnici e tifosi, ci ha lasciati troppo presto nell’ottobre 2023, a soli 27 anni, dopo aver lottato con straordinaria dignità e coraggio contro una malattia terribile. Pochi giorni prima di andarsene, Mattia rilasciò parole che restano come un testamento di vita e solidarietà: "Vorrei soltanto dire una cosa. Se avete la possibilità di donare un organo, fatelo: è un gesto ineguagliabile, senza il quale tante persone non vivrebbero.""

Trasente: "Trasmettere il valore del coraggio"

"La Scandone Avellino, che affronterà nel match amichevole il Basket Agropoli, compagine che militerà nel prossimo campionato di serie C, sarà presente non solo sul parquet ma soprattutto con il cuore, unendosi al ricordo di un ragazzo che ha rappresentato i valori più autentici dello sport: passione, energia, amicizia e generosità". "Per noi è un onore essere parte di questa iniziativa - ha dichiarato il presidente della Scandone, Marco Trasente - Ricordare Mattia significa trasmettere alle nuove generazioni il valore del coraggio, della speranza e della solidarietà. Il Memorial non è solo una partita, ma un momento di comunità e di riflessione sull’importanza della donazione degli organi, un tema che Mattia stesso ci ha lasciato come prezioso messaggio". "La società, i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori della Scandone Avellino si stringono alla famiglia Stano e all’intera comunità agropolese, certi che la memoria di Mattia continuerà a vivere ogni volta che un pallone da basket rimbalzerà sul parquet".