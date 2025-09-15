Scandone Avellino: ecco il calendario in Serie B Interregionale Sabato 27 (ore 20.30) l'esordio al PalaDelMauro contro la Stella Azzurra Viterbo Basket

a cura di Carmine Quaglia

"L’ASD Felice Scandone Avellino è pronta a tornare protagonista sui parquet italiani: la Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il calendario del prossimo campionato di Serie B Interregionale 2025/2026, che vedrà gli irpini impegnati in un girone ricco di sfide affascinanti e derby di grande tradizione. Il debutto stagionale è fissato per sabato 27 settembre 2025 alle ore 20:30 al PalaDelMauro, dove la Scandone ospiterà la Stella Azzurra Viterbo Basket. Seguiranno trasferte e impegni casalinghi di grande intensità, fino alla chiusura della regular season prevista per domenica 26 aprile 2026, quando i biancoverdi affronteranno al PalaDelMauro il Nuovo Basket Aquilano. Alla terza giornata i lupi osserveranno un turno di riposo".

Il calendario

27/09/2025 - Felice Scandone vs Stella Azzurra Viterbo Basket (20:30)

05/10/2025 - Basket Ferentino 1977 vs Felice Scandone (18:00)

18/10/2025 - Felice Scandone vs Angri Pallacanestro (20:30)

26/10/2025 - Klass Sennori vs Felice Scandone (17:00)

02/11/2025 - Felice Scandone vs StepBack Caiazzo (18:00)

09/11/2025 - Carver Roma Cinecittà vs Felice Scandone (18:00)

15/11/2025 - Felice Scandone vs Stellaebk (18:00)

22/11/2025 - Pallacanestro Antoniana vs Felice Scandone (18:00)

29/11/2025 - Felice Scandone vs Esperia (20:30)

06/12/2025 - Miwa Energia Benevento vs Felice Scandone (18:00)

13/12/2025 - Felice Scandone vs San Paolo Ostiense Roma (20:00)

21/12/2025 - Tiber Basket vs Felice Scandone (18:00)

04/01/2026 - Felice Scandone vs Promobk Marigliano 2003 (18:00)

11/01/2026 - Nuovo Basket Aquilano vs Felice Scandone (18:00)

18/01/2026 - Stella Azzurra Basket Viterbo vs Felice Scandone (18:00)

25/01/2026 - Felice Scandone vs Basket Ferentino (18:00)

08/02/2026 - Angri Pallacanestro vs Felice Scandone (18:00)

15/02/2026 - Felice Scandone vs Klass Sennori (18:00)

21/02/2026 - StepBack Caiazzo vs Felice Scandone (19:00)

01/03/2026 - Felice Scandone vs Carver Roma Cinecittà (18:00)

07/03/2026 - Stellaebk vs Felice Scandone (18:00)

15/03/2026 - Felice Scandone vs Pallacanestro Antoniana (18:00)

21/03/2026 - Esperia vs Felice Scandone (18:00)

29/03/2026 - Felice Scandone vs Miwa Energia Benevento(18:00)

08/04/2026 - San Paolo Ostiense vs Felice Scandone (20:00)

11/04/2026 - Felice Scandone vs Tiber Basket (20:30)

19/04/2026 - Promobk Marigliano vs Felice Scandone (18:00)

26/04/2026 - Felice Scandone vs Nuovo Basket Aquilano (18:00)