Serie A2: possibili novità nell'elenco delle partecipanti Quanto accaduto in Serie A con due club a Roma apre a sorprese anche negli altri tornei

Poco meno di una settimana fa, con il successo di Vigevano sulla Virtus Roma nello spareggio, aveva preso ulteriormente forma l'elenco delle partecipanti alla prossima Serie A2, ma con la rivoluzione in LegaBasket Serie A, con l'ingresso di Basket Club Roma SPQR dal titolo sportivo della Vanoli Cremona e della Maxima Roma dal titolo sportivo della Pallacanestro Brescia, occhio ai nuovi equilibri anche negli altri tornei. Proprio la realtà del club lombardo punta a riparametrarsi almeno e subito nel secondo livello nazionale.

Tempi stretti per un ingresso

Tutto passa per una nuova ridefinizione dei titoli sportivi in un basket italiano aperto ad altre novità. Il termine ultimo per l'iscrizione è martedì 7 luglio, quindi poco prima finirà il margine di operazione sui titoli sportivi. Ecco l'elenco, ad oggi, delle aventi diritto: Avellino Basket, Fortitudo Bologna, Juvecaserta, Benedetto XIV Cento, UEB Cividale, Juvi Cremona, Pallacanestro Forlì, Libertas Livorno, Basket Mestre, Urania Milano, Pallacanestro Montecatini, Victoria Libertas Pesaro, Pistoia Basket, RSR Sebastiani Rieti, Rinascita Basket Rimini, Dinamo Sassari, Basket Torino, Nuova Pallacanestro Vigevano.