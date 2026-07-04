Avellino, European Universities Games: lunedì tappa al PalaDelMauro Alle 10.30 si terrà la conferenza di presentazione degli eventi previsti nel capoluogo

È tutto pronto per l’ottava edizione degli European Universities Games EUG Salerno 2026, il più grande evento multisportivo universitario d'Europa, promosso da EUSA (European University Sports Association) e organizzato dal Comitato promotore, composto dall'Università degli Studi di Salerno, dal CUS Salerno e dall'ADISURC, con il sostegno di FederCUSI e Regione Campania e che si terrà dal 18 luglio al primo agosto.

Lunedì la conferenza al PalaDelMauro

Saranno circa 4500 le presenze tra studenti-atleti e staff, per un totale di 400 squadre, provenienti da quasi 200 università di 32 Paesi europei. La città di Avellino ospiterà sul proprio territorio gare, cerimonie ed eventi. Lunedì, a partire dalle 10.30, al Palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro, è in programma una conferenza stampa nel corso della quale saranno illustrati tutti i dettagli dell’appuntamento con un focus sulle attività che avranno luogo nel capoluogo irpino. Alla conferenza prenderanno parte il sindaco di Avellino, l'avvocato Nello Pizza, il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Salerno, il professore Virgilio D’Antonio, il direttore generale dell’Università degli Studi di Salerno, l'ingegnere Gianluca Basile, il presidente del CUS Salerno, l'avvocato Lorenzo Lentini. I lavori saranno coordinati dalla responsabile Gestione del Patrimonio e Sport del Comune di Avellino, l'architetto Alfonsina Cornacchia.