Achille Polonara assistant coach dell'Avellino Basket "La squadra ha preso forma, manca soltanto un giocatore per completare l'organico"

Con grande piacere ed orgoglio l'Halley Campania Avellino Basket desidera dare il benvenuto ad Achille Polonara, che entrerà a far parte dello staff tecnico di coach Gennaro Di Carlo": annuncio della società irpina. Polonara ripartirà dal ruolo di vice allenatore nel club irpino. "Lo scorso 16 luglio l'ex atleta azzurro ha ricevuto la tessera di allenatore con la qualifica di allenatore nazionale. Il team biancoverde accoglie con onore e profondo entusiasmo Achille in questa sua prima esperienza in panchina, nella quale si metterà a completa disposizione di coach Di Carlo e dell'intero gruppo di lavoro biancoverde. Dopo aver giocato ad altissimi livelli in Italia e in Europa sotto la guida di coach di profilo internazionale, Polonara è pronto a portare il suo immenso bagaglio di esperienza dall'altro lato della linea di campo".

"Enorme opportunità"

"Prima di tutto ci tengo a ringraziare l'Halley Campania Avellino Basket per avermi offerto questa enorme opportunità. - ha spiegato Polonara ai canali ufficiali del club - Non vedo l'ora di iniziare, la squadra ha preso forma, manca soltanto un giocatore per completare l'organico. Personalmente sono davvero molto carico e felice di poter iniziare questa nuova esperienza e di collaborare con coach Di Carlo e gli altri tecnici dello staff".