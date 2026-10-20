Virtus Roma-Scandone Avellino, Bellizzi: "Ripartiamo dalla prova con la Pielle"

Domani (ore 20) al PalaTiziano il recupero della prima giornata di campionato

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Avellino.  

"La vittoria con la Pielle Livorno è stata preziosa in una gara perfetta. Servirà la partita perfetta ed è arrivata. I ragazzi si sono sacrificati, c'è stata coesione nel gioco e nella gestione, anche dei falli. Le percentuali al tiro testimoniano la prova di squadra. Ci auguriamo di continuare così perché dobbiamo dare filo da torcere a tutti": così l'assistant coach della Scandone Avellino, Matteo Bellizzi, si è espresso alla vigilia del recupero della prima giornata del girone B di Serie B Nazionale. Domani (ore 20) i lupi saranno ospiti della Virtus Roma GVM al PalaTiziano.

Domani contro la Virtus Roma, domenica la sfida con la Luiss

"La chiave deve essere difensiva. Tenere a quota bassa la Pielle è stata la soluzione principale per pensare di battere un avversario di questo tipo. - ha aggiunto Bellizzi - A Roma affronteremo una squadra costruita per vincere. Ci auguriamo di continuare su questo binario. Vogliamo sprintare nel modo opportuno verso il match infrasettimanale".

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