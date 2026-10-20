Avellino Basket, ecco il turno infrasettimanale contro la Gema Montecatini "Chiudere positivamente questo primo blocco di gare ci permetterebbe di consolidare il lavoro"

Domani, con palla a due alle 20.30, l'Halley Campania Avellino Basket ospiterà La T Tecnica Gema Montecatini per la quinta giornata del campionato di Serie A2, primo turno infrasettimanale della stagione. "Si resetta tutto, come prima di ogni partita. Siamo solo all’inizio del campionato e dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi mostrati a Cividale a cominciare dall’approccio, lavorando però sulla continuità di rendimento nell'arco dei quaranta minuti. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - Oggi la nostra attenzione deve focalizzarsi su questo: sono questi gli elementi che ci consentiranno di affrontare al meglio il prossimo avversario in una sfida per noi estremamente importante. Affronteremo la gara analizzando nel dettaglio le caratteristiche degli avversari. A differenza delle squadre incontrate finora vantano due americani nel reparto esterni e un pacchetto di lunghi che unisce energia e qualità. È un fattore di cui tenere conto, poiché possono schierare quintetti grossi e fisici. Spero, dunque, che la squadra sappia rispondere con la giusta intensità a questo tipo di impatto".

L'obiettivo del 5 su 5

"Il nostro focus è interamente rivolto alla gara di mercoledì. Quando parliamo di approccio, non ci riferiamo solo al punteggio, ma alla mentalità e alla concentrazione: nelle ultime uscite la squadra ha dimostrato una crescente attenzione nel guidare la gara sotto il profilo tattico. Dobbiamo proseguire su questa strada, sapendo però leggere i momenti della partita lungo tutti i quaranta minuti. È fondamentale ridurre al minimo i momenti di amnesia, perché mercoledì abbiamo l’opportunità di allungare a cinque la striscia di vittorie consecutive, ed è qualcosa che dobbiamo pretendere da noi stessi. Chiudere positivamente questo primo blocco di gare ci permetterebbe di consolidare il lavoro svolto finora e guardare al futuro con una buona prospettiva".