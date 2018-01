Avellino, non solo mediana: ritorno di fiamma per Blanchard Risolti gli intoppi per De Risio: può firmare. In difesa tra le opzioni pure Calabresi e Fornasier

di Marco Festa

È iniziata poco dopo le 9:15 l'avventura in maglia Avellino del mediano Carlo De Risio, che ha sostenuto le visite mediche di rito ad Atripalda presso la Casa di cura “Santa Rita”. Esami medici superati senza problemi prima di qualche piccolo patema d'animo per effetto della volontà del Padova di non concedere senza un minimo indennizzo lo svincolo al centrocampista, in scadenza ma sulle cui tracce si erano fiondate anche Brescia e Ternana. Ultimi dettagli limati nella tarda mattinata. A breve il “nero su bianco”: De Risio sarà biancoverde sino al 2020. Oggi, salvo ulteriori intoppi di natura burocratica, la prime fatiche sul sintetico del "Partenio-Lombardi".

A preannunciare l'arrivo dell'ex tra le altre di Benevento e Juve Stabia era stato ieri sera il presidente Walter Taccone, presente ad Ariano Irpino con una delegazione della squadra per l'inaugurazione del club A399; occasione nella quale il numero uno dei lupi ha pure lasciato intendere l'approssimarsi dell'intesa con la stessa Juve Stabia per un altro centrocampista, Alessandro Mastalli, senza negare l'eventualità dell'innesto di una punta in organico: “Un attaccante importante? Potrebbe arrivare. Non ne abbiamo la necessità assoluta. I tifosi ce lo stanno chiedendo, il mister non lo vorrebbe perché ritiene il reparto anche numericamente adeguato, ma vediamo. Se fosse necessario faremo un ulteriore sacrificio.”

È in arrivo intanto l'esterno ecuadoriano Bryan Cabezas, girato in Irpinia dall'Atalanta, che domani sosterrà il suo primo allenamento coi nuovi compagni di squadra. Centrocampo, attacco, ma anche difesa. Il mercato è ancora lungo e per il pacchetto arretrato c'è un ritorno di fiamma da segnalare: nel mirino Leonardo Blanchard, sempre ai margini del progetto tecnico del Carpi (si allena da solo), vicinissimo in estate prima che si puntasse tutto su Marchizza. Resta nel contempo calda la pista che porta a Russo del Frosinone, ma si sondano anche altre piste: i nomi nuovi sono quelli di Calabresi dello Spezia e Fornasier del Pescara. Chieste informazioni anche per il '93 Bani, proprietà ChievoVerona.

Clicca qui per il video con le dichiarazioni del presidente dell'Avellino Walter Taccone ieri sera ad Ariano Irpino (video tratto da OttoChannel.tv)