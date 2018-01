Molina: guai ad esaltarsi, pensiamo già alla Cremonese Il calciatore: "Siamo forti a prescindere dai movimenti di mercato, che carattere!"

Intervenuto in esclusiva durante la trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) il calciatore dell'Avellino Salvatore Molina ha esultato per la bella vittoria odierna ottenuta a Brescia e che può rappresentare un punto di svolta della stagione dopo un periodo piuttosto travagliato sotto tutti i punti di vista: "Il miglior modo per iniziare il girone di ritorno, una vittoria fondamentale sia per la classifica, sia per come è arrivata. Non dobbiamo fare voli pindarici, quello che conta adesso è ripartire con entusiasmo concentrandoci sin da stasera sulla prossima partita contro la Cremonese. I limiti ci sono e dobbiamo migliorare, ma oggi è necessario sottolineare il carattere di questo gruppo che ha ribaltato una situazione che sembrava compromessa. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e siamo sicuri di essere una gran bella squadra a prescindere dal calciomercato, lo abbiamo dimostrato per buona parte del campionato: sul 2-1 non ci siamo abbattuti, anzi abbiamo capito che non potevamo fermarci perchè la classifica parla chiaro e non potevamo permetterci di perdere ancora. Obiettivi? L'Avellino è forte, ma non dobbiamo commettere l'errore fatto quando ci siamo ritrovati quasi in vetta: si erano create tante aspettative e dopo qualche sconfitta tutto si è compromesso. Ora abbiamo capito che una squadra vera ragiona partita dopo partita senza fare calcoli e tabelle, a fine stagione tireremo le somme e vedremo cosa saremo stati capaci di fare". Molina chiosa così: "Parlare di mercato non spetta a me, resto convinto che abbiamo una buona squadra: c'è un direttore che sta lavorando in questo senso, se arrivasse qualche grande calciatore siamo felici, ma io mi godo questo gruppo e questa squadra".

Marco Festa