Novellino: "Dobbiamo arrivare presto a 50 punti" Il mister: "Gruppo fantastico, nell'intervallo abbiamo corretto gli errori"

di Redazione Sport

Ospite della trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) il tecnico dell'Avellino Walter Novellino ha parlato così del successo ottenuto contro il Brescia oggi pomeriggio: "Una vittoria che ci voleva, ero fiducioso perchè abbiamo lavorato bene, con voglia, serenità e determinazione. Non era una trasferta semplice, abbiamo subito due gol perchè abbiamo arretrato il nostro baricentro dopo lo 0-1, avrei preferito una squadra che palleggiasse e che sapesse gestire meglio. Fortunatamente non ci siamo abbattuti, con il passare dei minuti e apportando i giusti correttivi ci siamo risistemati ponendo le basi per disputare un ottimo secondo tempo. Ci è mancata un pochino di attenzione, ma oggi lasciamo Brescia con la consapevolezza di essere un gruppo fantastico". Novelino prosegue parlando del cambio tattico tra primo e secondo tempo: "Volevo una squadra che giocasse con maggiore consapevolezza dei propri mezzi e ho cambiato leggermente assetto affidandomi a tre mediani, Asencio prima punta e Castaldo posizionato più largo. Non era facile contro il Brescia, una squadra trascinata dal pubblico e che, con il cambio di allenatore, è sceso in campo con ritrovato entusiasmo. Gli errori ci sono e fanno parte del gioco, la società sta lavorando per aiutarci a correggerli. Vorrei ricordare che abbiamo giocato con tanti giovani e che, la loro crescita, passa anche attraverso qualche sbaglio. Ci può stare di soffrire contro una formazione forte come il Brescia, ma nell'intervallo ho parlato con i calciatori e non vedevo l'ora di apportare i correttivi necessari. Ci sono tante cose positive: De Risio ha fatto una gran partita così come la coppia d'attacco, bravo anche Bidaoui con assist e gol".

Inevitabile parlare di obiettivi: "L'Avellino sa benissimo quale deve essere il suo campionato. Vogliamo arrivare quanto prima a 50 punti giocando come nel secondo tempo e con la consapevolezza che nel girone d'andata meritavamo molto di più. Raggiungiamo virtualmente la salvezza, poi continueremo a giocare come sappiamo: se capiremo di essere davvero forti e di avere qualità importanti ci potremo togliere delle grandissime soddisfazioni, ragionando partita dopo partita e senza fare troppi calcoli. Nella vita ognuno di noi è ambizioso, a 64 anni sono un allenatore che ha un metodo di lavoro nuovo e che vuole proseguire la sua carriera coronando un sogno". Infine sul prossimo turno: "Partita importante, Tesser è un amico e ci vogliamo veramente bene perchè abbiamo giocato assieme a Perugia e nel Catania. Gli auguro tanta fortuna...a partire dalla terza giornata".