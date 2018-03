Avellino, altro che riscatto: la Salernitana vince facile 2-0 Tutto nel primo tempo: Kiyine e Sprocati mandano al tappeto i biancoverdi. Zito sbaglia un rigore

di Marco Festa - Inviato a Salerno

Il tabellino.

Dallo stadio "Arechi" Salernitana - Avellino: rivivi la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Salernitana - Avellino 2-0

Marcatori: 9' Kiyine, 18' Sprocati.

Salernitana (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Schiavi (33' st Mantovani), Pucino; Minala, Ricci (5' st Signorelli), Kiyine; Di Roberto, Bocalon, Sprocati (16' st Zito). A disp.: Adamonis, Vitale, Rosina, Della Rocca, Palombi, Odjer, Asmah, Monaco, Popescu. All.: Colantuono.

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Laverone, Kresic, Morero (1' st Falasco), Ngawa; Molina, De Risio (18' st Wilmots), Di Tacchio, Bidaoui (38' pt Asencio); Gavazzi; Ardemagni. A disp.: Casadei, Pecorini, Marchizza, Migliorini, Evangelista, Mentana, Rizzato. All.: Novellino.

Arbitro: Aureliano della sezione di Bologna. Assistenti: Galetto della sezione di Rovigo e Caliari della sezione di Legnago. Quarto uomo: Carella della sezione di Bari.

Note: Al 25' st Lezzerini para un calcio di rigore a Zito. Espulsi: al 42' st Molina per gioco scorretto, al 48' st Asencio per proteste. Ammoniti: Di Tacchio e Wilmots per gioco falloso; Schiavi per proteste. Angoli: 2-5; Recupero: pt 2'. Spettatori:15967 (il dato include la quota abbonati).

Secondo tempo:

50' - Finisce qui: k.o. senza attenuanti per l'Avellino nel derby. Kiyine e Sprocati regalano il bis stagionale alla Salernitana.

49' - Kiyine sfiora il tris.

48' - Avellino in nove. Anche Asencio perde la testa: protesta e Aureliano lo manda anzitempo negli spogliatoi.

45' - Cinque minuti di recupero.

42' - Avellino in dieci. Calcione di Molina a Kiyine, rosso diretto.

34' - Ancora Asencio si libera in area di rigore e tira, contrato all'ultimo istante: angolo rintuzzato dalla difesa granata.

33' - Ultimo cambio per la Salernitana: Mantovani prende il posto di Schiavi. Poi girata di Asencio di prima intenzione su invito di Laverone, palla di non molto a lato.

32' - Punizione per l'Avellino dai trenta metri, Wilmots irruento: ammonito.

27' - Molina, stop di petto e palla abbondantemente alta sulla traversa.

25' - Calcio di rigore fallito dalla Salernitana. Lezzerini devia in angolo la conclusione di potenza di Zito.

25' - Calcio di rigore per la Salernitana. Zito irride la difesa biancoverde: colpo di tacco e fallo di mano di Wilmots. Lo stesso Zito posiziona il pallone sul dischetto.

21' - Ammonito Schiavi per proteste.

18' - Ultimo cambio per l'Avellino: Wilmots prende il posto di De Risio. Lupi col 4-3-1-2.

16' - Zito rileva Sprocati: secondo cambio anche per la Salernitana.

15' - Gavazzi dentro per Ardemagni, anticipato: calcio d'angolo. Stacca Molina, che non riesce però a trovare lo specchio della porta: allontana la Salernitana.

12' - Gavazzi controlla, la palla gli torna sul destro, botta immediata: Radunovic in due tempi.

11' - Punizione di Di Roberto alta sulla traversa.

5' - Cambia la Salernitana: Signorelli rileva Ricci.

4' - Di Tacchio duro su Minala: il centrocampista dell'Avellino è il primo ammonito della partita e entra in diffida.

3' - Kresic fa buona guardia su Sprocati.

1' - Si riparte: dentro Falasco per Morero, Ngawa scala al centro della difesa.

0' - Arriva il dato degli spettatori: 15967 (il dato include la quota abbonati).

Primo tempo:

48' - Fine primo tempo: Avellino sotto 2-0 per effetto dei gol di Kiyine (9') e Sprocati (18'). Lupi impalpabili, marea di errori e difficoltà palesi nella prima parte di gara.

45' - Cross di Laverone, Ardemagni si complica la vita in area di rigore sbagliando un tocco arretrato semplice per un compagno di squadra in piena area di rigore. Due minuti di recupero. Scontro Schiavi - Pucino, ha la peggio il primo, ma si riprende a giocare dopo una breve interruzione.

44' - Asencio con personalità nella partita, uno due con Ardemagni e calcio d'angolo dopo un colpo di testa di Schiavi ad allontanare oltre la linea di fondo. Sugli sviluppi del corner incornata di Ardemagni, Radunovic risponde presente smanacciandola via dall'incrocio.

39' - Molina fa filtrare per Asencio, che si defila e calcia sull'esterno della rete: buono l'impatto sulla partita dello spagnolo nella mediocrità generale in casa irpina.

38' - Cambia Novellino: fuori Bidaoui, in grandissima difficoltà, dentro Asencio che si posiziona alle spalle di Ardemagni con Gavazzi dirottato largo a sinistra.

35' - Possesso palla sterile e farraginoso dell'Avellino, la Salernitana amministra senza affanni il doppio vantaggio.

23' - Molina raccoglie una respinta corta della difesa della Salernitana dopo un calcio d'angolo e sparacchia in Curva.

22' - Difficoltà nello sviluppo della manovra offensiva per l'Avellino.

18' - Il raddoppio della Salernitana. Errore di Bidaoui, pasticcio di Ngawa e Morero a pochi metri dall'area di rigore, Bocalon gli ruba palla e tocca per Minala, che fa filtrare per Sprocati: piattone destro all'angolino imparabile per Lezzerini, il suo tuffo è vano. Festa grande in casa granata.

14' - L'Avellino prova a regire Ardemagni e Gavazzi provano a concludere, murati dalla difesa di casa.

13' - Applausi scroscianti da tutto lo stadio per Astori allo scoccare del minuto di gioco numero 13, lo stesso di maglia del compianto capitano della Fiorentina: "Ovunque tu sarai... i veri campioni non muoiono mai!" lo striscione della Curva Sud Siberiano.

10' - Gavazzi va al cross basso dopo essere stato imbeccato da Ardemagni, Radunovic blocca in due tempi avventandosi sul pallone.

9' - Salernitana in vantaggio. Tiro di Kiyine deviato da Laverone che spiazza Lezzerini, la palla s'infila all'altezza del primo palo. Esplode l'Arechi.

8' - Lancia troppo l'Avellino, taglio fuori misura di Di Tacchio.

4' - Ngawa colpito da un oggetto proveniente dai distinti, si continua però a giocare.

3' - Bocalon si accentra e scocca il destro, Lezzerini si distende e devia in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner cross di Kiyine che si spegne direttamente oltre la linea di fondo.

1' - Partiti, si colora con steccati raffiguranti il logo dell'Avellino il settore ospiti. "Dingità, maglia e orgoglio di una città...niente e nessuno li calpesterà" lo striscione che campeggia nella Curva Sud Siberiano.

0' - Squadre in campo: Avellino in maglia bianca, classica tenuta granta per la Salernitana. Un minuto di raccoglimento per Davide Astori.

0' - Sono arrivate le formazioni ufficiali: una sola novità rispetto all'undici iniziale ipotizzato alla vigilia in casa Avellino con Laverone preferito a Marchizza e Ngawa dirottato sull'out sinistro del quartetto difensivo. Solo tribuna per Castaldo, non ancora al top della forma. Tutto confermato nella Salernitana: Di Roberto, Bocalin e Sprocati il tridente d'attacco, a centrocampo rientra Ricci.

0' - Buon pomeriggio dallo stadio "Arechi" dove è tutto pronto per il calcio di inizio di Salernitana - Avellino. Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita dopo qualche scintilla iniziale: Minala si è portato sotto il settore ospiti per controllare la rete della porta sotto la Curva Nord, un gesto evitabile che ha ingenerato le invettive dei supporters irpini assiepati nel settore ospiti. Sponda biancoverde Biancolino ha battibeccato con alcuni supporters granata prima di fare rientro negli spogliatoi. Giornata di sole, quindicimila sugli spalti.