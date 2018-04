Avellino - Frosinone 0-2: le pagelle Vajushi e Molina rispondono "presente". Kresic pasticcia, Castaldo: giallo pesante

di Marco Festa

Avellino - Frosinone 0-2: le pagelle.

Avellino (4-4-2)

Lezzerini 6.5: Incolpevole sui gol di Dionisi e Paganini. Gran parata su Kone un minuto prima del vantaggio ciociaro.

Laverone 5.5: Prova a farsi vedere con qualche sovrapposizione, ma è limitato nelle sue sortite offensive dall’intraprendenza del dirimpettaio Beghetto.

Ngawa 5: Più di una sbavatura, una rarità. Kone si libera della sua marcatura e mette dentro l’assist per lo 0-1.

Migliorini 6: Al 55’ sfiora il gol con un colpo di testa disinnescato con un riflesso felino da Vigorito. Fin quando è in campo l’Avellino rischia poco o nulla. Rimedia un risentimento muscolare alla coscia sinistra: l’ennesima noia fisica dell’annata agonistica, che rischia di tenerlo fuori nel finale di stagione. Sfortunatissimo. (11' st Kresic 5: Smorza una conclusione a botta sicura di Citro, poi sbaglia in maniera grossolana consegnando a Paganini il pallone per andare a firmare lo 0-2 che stronca le velleità di rimonta irpine.)

Marchizza 6: Fa il suo, nonostante dalle sue parti Paganini sia un brutto cliente che qualche volta sguscia via. Si fa valere nel gioco aereo.

Molina 6.5: Si conferma ispirato. I traversoni che partono dai suoi piedi sono sempre invitanti e mai banali.

De Risio 6.5: Ancora una volta bene: prezioso in fase di interdizione.

Di Tacchio 6: Punizione velenosa neutralizzata da Bari, nel primo tempo. In mezzo al campo si fa sentire.

Vajushi 6.5: Un gran cross per Castaldo, che però non trova la porta. Un paio di recuperi provvidenziali. Assolutamente utile alla causa in fase di possesso e non possesso. Meritati gli applausi che ne accompagnano l’uscita dal campo (36' st Morosini sv: Pochi minuti e pochi palloni giocabili per provare a lascare il segno).

Asencio 5.5: Meno brillante del solito dopo aver duellato senza risparmiarsi nelle ultime due partite. Nervoso al momento dell’uscita dal rettangolo di gioco: è l’ultima delle cose che occorre all’Avellino in questo momento della stagione. (18' st Gavazzi 5: Non è al top della forma e si vede.)

Castaldo 5: Colpo di testa sull’esterno della rete da posizione favorevole. Giallo pesante per proteste: era in diffida e salterà Palermo – Avellino.

Foscarini 6.5: L’ultimo quarto d’ora è fatale come a Chiavari dove però era maturato un pareggio. Risultato a parte, la prima sconfitta della sua gestione, l’Avellino si conferma in crescita sotto il profilo dell’organizzazione di gioco e della voglia, paradossalmente eccessiva nelle battute finali, di essere propositivo. I cambi con giocatori non al top della forma non lo ripagano. L’infermeria fa tremare i polsi, ma i concetti chiari trasmessi alla squadra sono il perno su cui fare leva per andarsi a prendere la salvezza.

Frosinone (3-5-2): Bardi 6.5 (1' st Vigorito 7); Brighenti 6, Terranova 6, Krajnc 5.5; Paganini 6.5 (42' st M. Ciofani sv), Chibash 5.5, Maiello 6, Kone 6.5, Beghetto 6.5; Dionisi 6.5, Ciano 5 (21' st Citro 6.5). All.: Longo 6.

Arbitro: Sacchi della sezione di Macerata 6.