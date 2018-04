Palermo-Avellino 3-0: il commento di Tedino e Trajkovski Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del tecnico e del jolly offensivo

di Carmine Quaglia

"Abbiamo tenuto bene il campo. Non era facile per diverse difficoltà. L'Avellino è una buona squadra, è stata ben allenata da Novellino ed è ben allenata da Foscarini". - Queste le considerazioni, dopo Palermo-Avellino 3-0, di Bruno Tedino, al canale 696 TV OttoChannel nel corso di OffSide: "Sbloccare la partita è stato determinante. - ha affermato il tecnico del Palermo - Abbiamo perso, però, campo sul finale di primo tempo, ma siamo entrati nella ripresa trovando subito il raddoppio e credo che lì sia finita. Per fortuna mia, sono felice di essere campano di origine, di Benevento, in cui ho vissuto tanti estati".

"Abbiamo fatto tutti una buonissima gara, dovremo restare concentrati e lavorare così come fatto oggi". - ha spiegato, invece, Aleksandar Trajkovski: "Non dobbiamo guardare le partite. - così il jolly offensivo dei rosanero sull'obiettivo promozione del Palermo - La Gumina mi ha aiutato facendo un buon movimento, ma ripeto: mi è piaciuta la concentrazione e dovremo confermarla nei prossimi appuntamenti. Questo campionato è difficile: è inevitabile avere delle difficoltà in stagione".

Clicca qui (a breve) per vedere l'intervista integrale rilasciata dal tecnico e dal jolly offensivo dei rosanero nel corso di "Off Side Serie B" (video tratto da ottochannel.tv)