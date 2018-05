Ternana - Avellino 1-2: il commento di Foscarini Al microfono di 696 TV Otto Channel l'analisi post partita del tecnico dei biancoverdi

di Carmine Quaglia

"Mi tornano in mente i primi momenti ad Avellino. Ero convinto della salvezza, ma non pensavo potesse essere così complicata. L'obiettivo è stato raggiunto. E questo conta oggi". Claudio Foscarini è stato ospite di OffSide sul canale 696 TV OttoChannel e ha commentato così Ternana-Avellino 1-2, la vittoria decisiva per la salvezza diretta dei biancoverdi: "Ci voleva gruppo, spirito, abbiamo vissuto alti e bassi in un calendario tortuoso. Dovevamo centrare l'obiettivo e ora siamo contenti. Castaldo è stato il leader soprattutto dopo aver perso D'Angelo. Ardemagni voleva rifarsi sul finale: ha meritato la mia fiducia. E' stata anche la mia prima volta sotto la curva dell'Avellino. E' una salvezza da dedicare a loro perché ci hanno sempre seguito e sostenuto. Il futuro? Vediamo. Ci sarà tempo per capire, ora mi tocca a staccare la spina dopo tanto lavoro. Prima della squadra conta la struttura: questo sarà importante".

Clicca qui a breve per vedere l'intervista integrale rilasciata nel corso di Offside Serie B da Claudio Foscarini al microfono di 696 TV Otto Channel al termine di Ternana-Avellino 1-2 (video tratto da OttoChannel.tv)