Ternana - Avellino 1-2: il commento di Castaldo Al microfono di 696 TV Otto Channel l'analisi post partita dell'attaccante biancoverde

di Carmine Quaglia

"Per fortuna abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio. Abbiamo fatto fatica in avvio. Loro hanno giocato mettendo cattiveria. Siamo andati sotto, ma siamo rimasti squadra segnando il pari e poi il gol vittoria". Gigi Castaldo commenta così il suo gol, decisivo per il successo dell'Avellino contro la Ternana (1-2) nel corso di OffSide sul canale 696 TV OttoChannel. Proprio un anno fa, l'Avellino superò il Latina per 2-1 conquistando la salvezza diretta con le reti di Castaldo e Ardemagni: "Prima del riscaldamento ho detto a Matteo di ricordarsi i nostri gol nella gara dello scorso anno con il Latina. Fa parte del gioco essere attaccati per una punta non segna per tanto tempo. La cosa più bella di questa sera è stato l'abbraccio tra la squadra, la panchina e i tifosi. Oggi sembrava di giocare al Partenio. Sappiamo che ogni anno è sempre dura. Gli obiettivi sono complicati. Ho sentito tante cose: è il campo a chiarire gli obiettivi. Speriamo di aver trovato l'ultima salvezza sofferta e che il prossimo anno l'Avellino possa salvarsi non all'ultima giornata".

Clicca qui a breve per vedere l'intervista integrale rilasciata nel corso di Offside Serie B da Gigi Castaldo al microfono di 696 TV Otto Channel al termine di Ternana-Avellino 1-2 (video tratto da OttoChannel.tv)