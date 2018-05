ESCLUSIVA - Ternana - Avellino 1-2: il commento di Gavazzi Al microfono di 696 TV Otto Channel l'analisi post partita del centrocampista biancoverde

di Carmine Quaglia

"Tutto sofferto, difficile, ma volevamo la salvezza ed è arrivata". Al termine di Ternana-Avellino 1-2, il commento - in esclusiva per 696 TV OttoChannel - di Davide Gavazzi: "Ci sono stati tanti momenti positivi e negativi. Siamo stati gruppo e volevamo la salvezza. - ha spiegato il centrocampista dei lupi - Non poteva che finire con la conferma in B. Era fondamentale per l'Avellino e per noi. Il pubblico ci ha dato responsabilità e forza. Non dico cosa ho pensato al gol di Signori . Avevamo giocato forse sette, otto volte questa partita nell'attesa con la testa, ma siamo stati bravi a ribaltarla. Volevamo la salvezza e sul futuro si vedrà. Sono qui e vedremo cosa succede con la società".

