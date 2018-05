Ternana - Avellino 1-2: il commento di D'Angelo Al microfono di 696 TV Otto Channel l'analisi post partita del capitano biancoverde

di Carmine Quaglia

"Ce l'abbiamo fatta. I compagni di squadra si giocavano tanto, ma io e Gigi (Castaldo, ndr) tutto". Angelo D'Angelo ha parlato al canale 696 TV OttoChannel, nel corso di OffSide, dopo la salvezza raggiunta con l'Avellino a Terni (vittoria con il risultato di 1-2): "In questo mese e mezzo abbiamo fatto lo straordinario. - ha spiegato D'Angelo - Ogni giorno avevamo un infortunio. Abbiamo girato l'Italia per metterci a posto, in forma per quanto possibile. Sono presuntuoso: oggi ci prendiamo i meriti di questa salvezza. La volevamo e siamo felicissimi. Non ho forse nemmeno realizzato quanto fatto. Capisco le polemiche per i risultati e le prove nei derby. Ho capito però che ci sono anche tanti non-tifosi. Hanno messo in dubbio la mia storia qui. Sulla vicenda della mia assenza nel derby di ritorno l'ho spiegato: ero a Bologna con mio padre in ospedale, ma va bene così: è acqua passata. Chi pensa queste cose non tifa l'Avellino. Capisco la rabbia per i risultati, ma andare sul personale no. Divido due province: quella da cui provengo e quella per cui ho dato tanto. L'abbiamo detto sotto il settore oggi: vogliamo giocarci i quattro derby dell'anno prossimo. Per questa salvezza ci sono tanti meriti del mister (Foscarini, ndr). Eravamo distrutti nella testa. Ha rimesso in piedi tante situazioni. Ha fatto un lavoro straordinario. Mi farebbe piacere la sua conferma, ma non metto bocca su queste cose. Sono convinto che però anche Novellino ha fatto il tifo per noi".

Clicca qui a breve per vedere l'intervista integrale rilasciata nel corso di Offside Serie B da Angelo D'Angelo al microfono di 696 TV Otto Channel al termine di Ternana-Avellino 1-2 (video tratto da OttoChannel.tv)