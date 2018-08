SSD Avellino, conferenza rinviata "in attesa della categoria" Cambio di programma nel pomeriggio ed ecco una novità dal Dipartimento Interregionale

di Carmine Quaglia

La SSD Calcio Avellino aveva indetto per il pomeriggio, al termine della seduta di allenamento, una conferenza stampa con protagonista il direttore sportivo Carlo Musa, ma tramite comunicato, la società di patron Gianandrea De Cesare ha comunicato il rinvio, a data da destinarsi, dell'appuntamento con i giornalisti "in attesa del perfezionamento dei tesseramenti e della comunicazione ufficiale della categoria": questa la motivazione del cambio di programma operato nel pomeriggio dal Calcio Avellino. L'aver sottolineato l'attesa sull'ufficialità del torneo apre allo scenario di un potenziale ripescaggio o, comunque, di una modifica in corsa dei campionati e delle relative partecipanti. Anche Aurelio De Laurentiis, con il suo nuovo Bari, strizza ancora l'occhio alla Serie C. "La Figc è commissariata, ci sono situazioni in fieri. Non sappiamo se la B sarà da 19 o 22 e, di conseguenza, tutto quello che verrà. Non tiriamo la giacchetta a nessuno. - ha affermato il neo-presidente della società biancorossa, già massimo dirigente del Napoli - Un uccellino mi ha detto che non si parte (la serie D) il 2 ma il 15. Meglio, abbiamo più tempo per organizzarci".

L'ultima dichiarazione di De Laurentiis è confermata dalla nota del Consiglio Direttivo del Dipartimento Interregionale che "riunitosi oggi a Roma presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti, ha deliberato il ripescaggio del Villafranca Veronese per portare l’organico della Serie D 2018/2019 a 168 squadre seguendo un criterio di organicità”, si legge in una nota. “Il Consiglio ha altresì deciso che la composizione dei gironi sarà ufficializzata entro la fine di questa settimana e quindi successivamente saranno diramati i calendari". Il ripescaggio in Serie C è stato chiesto dall'Avellino di Gianandrea De Cesare, ma anche dall'Avellino di Walter Taccone.