Avellino, 5-4 all'Equipe Latina. C'è Ciotola: ritorno con gol L'attaccante firma il primo gol della SSD. Graziani: "Ora idee chiare su chi può restare"

di Marco Festa

Prima amichevole per la SSD Calcio Avellino, che al "Castagneto" di Sturno ha superato gli svincolati dell’Equipe Latina con il risultato finale di 5-4. Nel primo tempo in rete Ciotola (clicca qui per vedere il gol, tratto da OttoChannel.tv), al ritorno in biancoverde, e Maisto. Nella ripresa sono andati a bersaglio Mikhaylovskiy, ancora Maisto ed infine Di Bella.

Questo il commento del tecnico biancoverde, Archimede Graziani (clicca qui per l'intervista integrale, tratta da OttoChannel.tv), al termine del test: “Esordio positivo, vincere aiuta a vincere. È prematuro analizzare già da ora le cose negative visto che, da quando siamo arrivati a Sturno, solo stamane abbiamo cominciato la parte tattica: oggi l’importante, per me, era capire alcune caratteristiche dei ragazzi e vedere come si adattano a determinate situazioni. Adesso abbiamo le idee più chiare su chi può fare al caso nostro e chi, invece, va ringraziato ma dovrà lasciare il ritiro: questa sera farò il punto della situazione insieme al Direttore Sportivo, che nel frattempo ha già preso contatti con altri giocatori che raggiungeranno il ritiro domani. Ciotola? È sicuramente un giocatore che sa cosa vuol dire vestire la maglia dell’Avellino e che avevo già cercato in passato: penso possa esserci utile ma mi fermo qui, perché sarà compito del Direttore Sportivo chiudere determinati accordi."

Il tabellino.

Avellino (primo tempo): Lagomarsini (Longobardi); Capozzi, Mikhailovskiy, Urbanski, Mithra; Ciotola, Acampora, Gerbaudo, Carbonelli; Mentana, Evangelista (Maisto).

Avellino (secondo tempo): Longobardi (Pizzella); Chagas (Branchi), Mikhailovskiy, Di Bella, Scarf; Moreschini, Buono, Cimino, Carniato; Maisto (Vecchione), Giacobbe (Djibril).