Avellino, in diretta sul canale 696 le interviste post gara Otto Channel ha acquistato i diritti "studio/stadio" e seguirà i lupi anche in Serie D

Il canale 696 TV Otto Channel conferma il proprio impegno al fianco delle realtà del calcio campano e, nello specifico, a tinte biancoverdi. A prescindere dalla categoria. Da domenica, in occasione della trasferta di Ladispoli, la nostra emittente trasmetterà infatti in diretta, per tutto il campionato, le interviste post partita ai protagonisti dei match del Calcio Avellino. L'appuntamento è con l'ormai consolidato appuntamento con il format “Offside”, in onda subito dopo la fine delle partite dei lupi. Si parte, dunque, con la prima giornata del girone G di Serie D: dalle 17 collegamenti live. In studio Sonia Lantella e Luca Esposito; dallo stadio “Sale” l'inviato Marco Festa.