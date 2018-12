DIRETTA / Calcio Avellino - Trastevere: cronaca in tempo reale Live dal "Partenio-Lombardi" la gara valida per la quindicesima giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

In diretta dallo stadio "Partenio-Lombardi": Calcio Avellino - Trastevere. Segui la gara valida per la quindicesima giornata del girone G di Serie D attraverso la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

Calcio Avellino - Trastevere: le formazioni ufficiali.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 14:30)

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Patrignani, Morero, Capitanio, Parisi; Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli; De Vena, Ciotola. A disp.: Pizzella, Acampora, Mentana, Nocerino, Dondoni, Migliaccio, Pisano, Di Paolantonio, Sforzini. All.:Graziani.

Trastevere (4-3-3): Caruso; Barbaossa, Sfanò, Locci, Lucchese, Capodaglio, Sannipoli; Ilari, Tajarol, Lorusso. A disp.: Borrelli, Vendetti, Pecci, Scaglietta, Bergamini, Cardillo, Riccucci, Grappasonni, Panico. All.: Perrotti.

Arbitro: Emmanuele della sezione di Pisa. Assistenti: Agostini della sezione di Sesto San Giovanni e Moroni della sezione di Treviglio.

La vigilia - Il conuseto iter del sabato, con la differenza che domani sarà una partita in ogni caso diversa dalle altre: perché contro il Trastevere c'è la possibilità di tornare momentaneamente al comando del girone G di Serie D (se in solitaria o in condominio dipenderà dal risultato di Sassari Latte Dolce – Castiadas, ndr). E dunque: seduta di rifinitura a porte chiuse, conferenza stampa del tecnico Graziani, ed elenco dei convocati.

Nella lista non figurano gran parte dei calciatori che lasceranno l'Irpinia in concomitanza con la finestra di calciomercato, che quest'oggi ha aperto i battenti: di certo sarà così per Bruno, Mikhaylovskyi e Ventre (fuori, non per caso, per scelta tecnica, ndr), ma occhio anche alle posizioni di Mitrha (alle prese con un percorso di riatletizzazione della caviglia sinistra, over e sacrificabile in caso di innesto di un under, ndr), Scarf e Urbanski (aggregati alla Juniores).

Sono rimasti a casa, invece, semplicemente per via di un attacco influenzale, Tompte e Totaro mentre Buono, come preannunciato dallo stesso Graziani davanti a microfoni e taccuini, assisterà alla partita dalla tribuna perché l'edema alla caviglia sinistra è ancora troppo esteso per permettergli di essere arruolabile. In prima squadra Migliaccio e Pisano, direttamente dalla Juniores che - anche grazie al contributo di Scarf e Urbanski, titolari - oggi, battendo per 2-1 la Nocerina con le reti di Cuomo e Maiello, si è portata a un punto dal primo posto.

L'elenco dei 21 convocati (tra parentesi gli anni di nascita degli under).

Portieri: Lagomarsini, Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Capitanio, Dondoni, Morero, Nocerino (1999), Parisi (2000), Patrignani (1999).

Centrocampisti: Acampora, Carbonelli (2000), Di Paolantonio, Gerbaudo, Matute, Tribuzzi (1998).

Attaccanti: Ciotola, De Vena, Mentana (1999), Migliaccio (2001), Pisano (2001), Sforzini.

La probabile formazione.

Calcio Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Patrignani, Morero, Capitanio, Parisi; Tribuzzi, Gerbaudo, Matute, Carbonelli; Sforzini, Ciotola. All.: Graziani.