Domani prende il via "BrgantiAmo...Montoro": il programma Domenica saranno presenti le telecamere di 696 TV Otto Channel: collegamenti in diretta con 0825

di Marco Festa

È la vigilia di “BrigantiAmo...Montoro”, manifestazione promossa dall'Avellino Club “Briganti di Montoro” con il Patrocinio del locale Comune. A Misciano di Montoro saranno serate di festa in piazza: si inizia domani, alle 20, tra stand gastronomici, caciocavallo impiccato, caldarroste e buon vino irpino, con le musiche popolari dei Banzano in Folk nel “Giardino dei Briganti al polo nord”; sabato, alle 20, l'accensione dell'eco albero, realizzato senza l'utilizzo di plastica e, dunque, interamente compostabile e riciclabile per dare forma concreta all'hashtag che accompagnerà l'evento #usaegettanograzie. Nell'occasione lo spettacolo dei Bottari di Macerata; domenica, sempre alle 20, l'esibizione del gruppo teatrale “Effatà” e ancora tanta musica con il “Silvino show”.

Nell'occasione, a partire dalle 21, saranno presenti anche le telecamere di 696 TV per una serie di collegamenti in diretta nel corso di 0825, il consolidato format di Otto Channel interamente dedicato al Calcio Avellino.

E non è finita qui: giovedì 13 dicembre, alle 19, spazio al convegno “sport e integrazione” con la partecipazione di campioni montoresi, e non, di varie discipline; dei calciatori dell'Avellino e di due ex di lusso dei lupi: Salvatore Di Somma e Salvatore Fresta. L'ultimo atto domenica 16 dicembre, alle 15:30, con “Babbo Natale tra i Briganti”: parco giochi per bambini con consegna delle letterine di Babbo Natale.

A rendere ancor più virtuosa la manifestazione la donazione da parte di “Briganti di Montoro” al sindaco di Montoro, Mario Bianchino, di un defibrillatore che resterà a servizio della cittadinanza venendo installato proprio dinanzi al sede del club dei tifosi biancoverdi.