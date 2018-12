Avellino, ecco il primo rinforzo: preso Da Dalt L'italo-argentino già in gruppo: sarà l'esterno d'attacco titolare nel 4-3-3 di Bucaro

di Marco Festa

Lavoro sottotraccia ed ecco la sorpresa nella seconda seduta di allenamento odierna del Calcio Avellino: al gruppo si è aggregato l'italo-argentino Franco Da Dalt, esterno d'attacco, che sarà tesserato nelle prossime ore dopo aver espletato le residue formalità burocratiche per definirne il trasferimento in biancoverde dal Campobasso. Il club molisano ha, intanto, concesso l'autorizzazione affinché il trentunenne ex tra le altre di Foggia, Hellas Verona, Vibonese e Frattese, potesse allenarsi agli ordini di Bucaro a partire da oggi. Con l'auspicio di poter essere già a disposizione per la trasferta di domenica a Budoni, Da Dalt, soffiato alla Turris, sarà uno dei titolari nel reparto avanzato che verrà disegnato col tridente dal neo-tecnico dei biancoverdi, che oggi si è invece soffermato lungamente su uno dei principali problemi palesati dalla squadra: la fase difensiva sulle palle inattive. Punizioni e calci d'angolo a profusione per spiegare le marcature e le uscite a Morero e compagni mentre, per effetto del turno di squalifica inflitto a Parisi, prende quota l'ipotesi di un primo undici iniziale nel quale gli interpreti del 4-4-2 saranno Lagomarsini tra i pali; Patrignani, Morero, Capitanio e Mithra in difesa; Tribuzzi, Gerbaudo, Matute e Carbonelli a centrocampo; De Vena e Mentana o Sforzini e Pisano in attacco. Domani seduta di rifinitura. Sabato mattina partenza alla volta della Sardegna.