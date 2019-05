DIRETTA / AZ Picerno - Avellino, cronaca in tempo reale Al "Curcio" la gara valida per la terza giornata del gruppo C della poule scudetto di Serie D

Allo stadio "Curcio" di Picerno (Potenza), AZ Picerno - Avellino, valida per la terza giornata del girone C della poule scudetto di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

AZ Picerno - Avellino, le formazioni ufficiali.

Stadio "Curcio" (ore 16)

AZ Picerno (3-5-2): Coletta; Fiumara, Corso, Ligorio; Cesarano, Kosovan, Corso, Vanacore, Langone; Gallon, Santaniello. A disp.: Fusco, Sambou, Impagliazzo, Conte, Lordi, Caiazza, Tedesco, Bassini, Monaco. All.: Giacomarro.

Avellino (4-3-3): Lagomarsini; Betti, Dondoni, Capitanio, Parisi; Buono, Matute, Carbonelli; Ciotola, De Vena, Da Dalt. A disp.: Longobardi, Dionisi, Patrignani, Gerbaudo, Rizzo, Tribuzzi, Alfageme, Pepe, Di Paolantonio. All.: Bucaro.

Arbitro: Simone Piazzini della sezione di Prato. Assistenti: Michele Collavo della sezione di Treviso e Diego Peloso della sezione di Nichelino.

Pre-partita

A Picerno basta un pareggio per accedere alle “Final Four” che assegneranno lo scudetto di Serie D: dopo aver battuto il Bari, nella prima giornata del gruppo C, l'Avellino è atteso in Basilicata dalla rivelazione potentina, che ha vinto in girone H con 81 punti e pareggiato con i pugliesi nella gara di esordio della "poule" in cui sono inseriti anche gli uomini di Bucaro. E a proposito del tecnico dei lupi: oggi varerà un ampio turnover per premiare chi ha giocato di meno nel corso della stagione, ma ha contribuito alla costruzione di un gruppo granitico, capace di inanellare dodici vittorie consecutive tra campionato, spareggio per la Serie C contro il Lanusei e il già citato ultimo appuntamento stagionale al “Partenio-Lombardi”. Probabile il passaggio al 4-3-3. Spazio a Lagomarsini tra i pali, con Viscovo, acciaccato, che non figura nemmeno nell'elenco dei convocati; Betti e Parisi saranno, invece, confermati nella linea a quattro difensiva agendo ai lati della coppia centrale composta da Dondoni e Capitanio. Pure capitan Morero è, infatti, rimasto in Irpinia. A centrocampo Matute, al rientro da un turno di squalifica, e Di Paolantonio (in ballottaggio con Carbonelli) saranno affiancati da Buono, permettendo così di ovviare all'assenza di un altro '99: l'attaccante Mentana, che ha fastidi a un ginocchio. In attacco spazio a Citola, De Vena e Da Dalt. Da annotare che l'Avellino potrebbe accedere alla semifinale anche perdendo qualora Cesena e Pergolettese non pareggiassero nel girone B: una condizione che, però, garantirebbe a entrambe la certezza aritmetica del “pass” per le ultime due sfide in campo neutro, le semifinali, per l'appunto, del 31 maggio, e la finale del 2 giugno in sede ancora da definire.