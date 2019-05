DIRETTA / Avellino - Bari, cronaca testuale in tempo reale Dallo stadio "Partenio-Lombardi" la gara valida per la poule scudetto di Serie D

(Clicca o tocca qui; premi il tasto F5 o ricarica la pagina per visualizzare gli aggiornamenti in diretta)

Avellino - Bari, le probabili formazioni.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 15)

Avellino (4-2-4): Lagomarsini; Betti, Morero, Dondoni, Parisi; Gerbaudo, Di Paolantonio; Tribuzzi, Mentana, De Vena, Da Dalt. All.: Bucaro.

Bari (4-2-3-1): Marfella; Turi, Di Cesare, Mattera, Nannini; Hamlili, Bolzoni; Floriano, Brienza, Piovanello; Simeri. All.: Cornacchini.

Arbitro: Emmanuele della sezione di Pisa.

Il pre-partita

Per dirla alla Piero Chiambretti, "Comunque vada, sarà un successo". E sì, perché dopo una settimana di festeggiamenti per la promozione in Serie C, grazie al successo per 2-0 nello spareggio di domenica scorsa, a Rieti, contro il Lanusei, l'Avellino (ore 15) affronta il Bari, esordendo nella poule scudetto, con il rischio, oggettivo, di poter pagare dazio in termini di concentrazione.

Un calo di tensione sarebbe, in fondo, fisiologico, ma in un “Partenio-Lombardi” vestito a festa; contro una storica rivale, i biancoverdi non vorranno sfigurare, come sottolineato in conferenza stampa, dal preparatore atletico Pietro La Porta: "La squadra sta bene anche perché è mossa da un entusiasmo molto, molto importante. Questa entusiasmo, però, adesso, va frenato: per concentrarsi su una partita ci vuole un aspetto mentale completamente diverso. Bisogna, nel contempo, essere sinceri: dopo le undici vittorie consecutive che abbiamo iannellato, tenendo la tensione a l'attenzione a un certo livello, è il momento di riportare tutti sui giusti binari per affrontare questa partita, che per noi è importante e nella quale intendiamo ben figurare."

Intanto, la prevendita procede a gonfie vele: 4000, compresi 500 tagliandi staccati per il settore ospiti (sold-out), il dato dei biglietti venduti aggiornato alle 19 di ieri. Scaduto il termine riservato agli abbonati per acquistare i titoli di ingresso a un prezzo scontato, oggi solo biglietti a prezzo pieno. Sul fronte formazione Bucaro è un bivio: attuare un ampio turnover per regalare una passerella a chi ha giocato di meno nel corso della stagione o ponderarlo solo con qualche rotazione per non intaccare in sincronismi, a tratti perfetti, raggiunti in un 2019 a ritmi da rullo compressore. Possibile, in tal senso, una maglia da titolare per Lagomarsini e Mentana. L'unica certezza è l'assenza, per squalifica, di Matute, che sarà sostituito da Gerbaudo. Sponda pugliese, Cornacchini risponderà al 4-2-4 del "collega" Bucaro con un 4-2-3-1. Piovanello farà parte della batteria di trequartisti alle spalle dell'unica punta Simeri. Curiosità: l'arbitro è Emmanuele della sezione di Pisa, lo stesso che ha diretto Latina - Avellino (0-2) dello scorso 5 maggio.

Gli appuntamenti per seguire Avellino - Bari (e non solo) su 696 TV OttoChannel

Questo pomeriggio, partire dalle 17, in diretta sul canale 696 digitale terrestre, ma anche sulla pagina Facebook di 696 TV ed in live streaming su www.ottochannel.tv/direttalive/, segui il post partita di Avellino - Bari con le interviste a caldo ai tecnici e ai protagonisti del match valido per la poule scudetto di Serie D.

In studio Angelo Giuliani. In collegamento dallo stadio "Partenio-Lombardi", Marco Festa.

Alle 21 torna 0825 - E stasera, alle 21, in diretta sul canale del 696 digitale terrestre ed in live streaming su www.ottochannel.tv, nuovo appuntamento con 0825, il format settimanale interamente dedicato da OttoChannel al cammino del Calcio Avellino.

In arrivo una puntata imperdibile per analizzare il match del "Partenio-Lombardi", approfondire tutti i temi relativi alla prossima stagione e svelare una serie di anticipazioni sul futuro del club e di calciomercato.

Conduce Angelo Giuliani, in studio il direttore sportivo del Calcio Avellino, Carlo Musa; Annibale Discepolo ("Il Mattino") e Marco Festa (Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel).

Per intervenire in diretta è a disposizione il numero verde 800919002.

Potete inoltre interagire anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.