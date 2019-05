Picerno - Avellino 0-1, le pagelle Lagomarsini ipnotizza Santaniello, Pepe entra col piglio giusto. De Vena una macchina da gol

AZ Picerno - Avellino 0-1, le pagelle.

Marcatore: st 36' De Vena.

AZ Picerno (3-5-2): Coletta 7.5; Fiumara 6 (23' st Sambou 5), Fontana 5.5, Ligorio 6; Cesarano 5.5 (14' st Caiazza 6), Kosovan 6.5, Corso 5.5 (17' st Conte 6), Vanacore 6, Langone 5.5 (29' st Lordi sv); Gallon 6 (9' st Tedesco 5), Santaniello 5. A disp.: Fusco, Impagliazzo, Bassini, Monaco. All.: Giacomarro 6.5.

Avellino (4-3-3): Lagomarsini 7.5; Betti 6.5, Dondoni 6, Capitanio 6, Parisi 6.5; Da Dalt 6 (22' st Pepe 6.5), Matute 6 (1' st Gerbaudo 5.5), Buono 6 (43' st Patrignani sv); Ciotola 5.5 (1' st Di Paolantonio 6), De Vena 7.5, Carbonelli 6 (1' st Tribuzzi 6). A disp.: Longobardi, Dionisi, Rizzo, Alfageme. All.: Bucaro 7.

Arbitro: Simone Piazzini della sezione di Prato 5. Assistenti: Michele Collavo della sezione di Treviso e Diego Peloso della sezione di Nichelino 5.5 e 5.5.

Note: Al 12' pt Lagomarsini para un calcio di rigore a Santaniello. Espulso al 48' st Gerbaudo per condotta violenta. Ammoniti: Matute, Betti, Di Paolantonio e Fiumara per gioco falloso; Pepe per comportamento non regolamentare. Angoli: 7-4. Recupero: pt 0'; st 5'.