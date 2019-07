Festa: "C'è D'Agostino per l'Avellino, ora la Sidigas decida" Il sindaco: "Ora c'è un'alternativa, altrimenti si parta. Come? Sta a De Cesare chiarirlo"

È andata in archivio una mattinata concitata, l'ennesima, per quanto riguarda il futuro dell’U.S. Avellino. Il sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa, a Palazzo di Città, ha annunciato che l’imprenditore Angelo Antonio D’Agostino ha presentato ufficialmente un’offerta da 500mila euro per rilevare il club biancoverde.

I tempi stringono e, dopo la comunicazione, il primo cittadino è stato perentorio tornando in pressing su Gianandrea De Cesare: “Chiarisca se ha intenzione di vendere o meno e, in quest'ultimo caso, proceda ad allestire l’organigramma dirigenziale e tecnico per affrontare il prossimo campionato. Ora il bivio è netto e definito: bisogna dire si o no a questa offerta. C'è un'alternativa, che, tra l'altro, ha formalizzato una proposta senza avere possibilità di conoscere i conti del club, per disputare il campionato di Lega Pro; senza avere a disposizione, attualmente, una rosa. Ritengo, date le promesse, che la cifra sia dignitosa e si può, in ogni caso, riparametrare strada facendo, secondo precisi accordi a monte. Adesso, però, è il momento di rompere gli indugi. Si può salvare l'Avellino dalla situazione di stallo in cui versa, altrimenti, lo ripeto, si parta. Non c'è più tempo da perdere. I commissari mi hanno spiegato che la Sidigas ha l'agibilità amministrativa per l'ordinaria amministrazione, ovvero per mettere sotto contratto i tesserati, ma sulle possibilità di spesa che della Sidigas (dovrebbe essere quantificabile unicamente in base a sponsorizzazioni, ndr) sta a loro dare risposte alla piazza assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni. De Cesare spieghi cosa intende fare, dato che lo scenario è cambiato e non si tratta più di una semplice manifestazione di interesse: ha la possibilità, concreta, di passare la mano.”

Lunedì pomeriggio, Festa si è reso protagonista di un blitz a gran segreto a Milano per incontrare Fabrizio Preziosi, che potrebbe avere un ruolo sia di primo piano, sia a supporto di D'Agostino, a livello dirigenziale o di collaborazione tecnica, nell'eventuale acquisizione della socità irpina: "Io a Milano? Dico solo che è mio dovere provare a percorrere tutte le strade possibili per tentare di dare una svolta a questa situazione." ha glissato il sindaco.

A breve il video integrale della conferenza stampa di Gianluca Festa sul futuro dell'U.S. Avellino e della Scandone.