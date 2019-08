Paganese - Avellino, il dato dei biglietti del settore ospiti La vendita terminerà alle 12 per ragioni di sicurezza, vietata la vendita dei ticket allo stadio

Il dato relativo ai biglietti venduti per il settore ospiti del "Torre", aggiornato alle 19 di ieri sera, era di 220 a fronte dei 492 messi a disposizione della Paganese per il match in programma oggi, alle 18, contro l'Avellino (seconda giornata Coppa Italia di Serie C, girone I, ndr).

Per ragioni di sicurezza la chiusura della vendita presso le rivenditorie Go2 è stata anticipata alle 12 di questa mattina. Confermata l’impossibilità di acquistare tagliandi allo stadio.