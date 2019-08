Avellino, non solo Signorelli: piace lo sloveno Žibert Calciomercato: gli ultimi aggiornamenti sulle trattative per il centrocampo dei biancoverdi

Non solo Simone De Marco, in procinto di accasarsi in Irpinia: l'Avellino è a caccia di un altro centrocampista da mettere a disposizione di Giovanni Ignoffo e, nelle ultime ore, gli scenari di mercato per il settore nevralgico sarebbero mutati: più vicino alla cessione ai rumeni del Voluntari, Franco Signorelli. Tornando nella squadra dove ha militato anche nella seconda parte della scorsa stagione, l'italo-venezuelano, di proprietà della Salernitana otterebbe, infatti, un ingaggio più vantaggioso rispetto a quello che i biancoverdi potrebbero garantirgli. Ecco perché Di Somma ha virato con decisione sullo sloveno Urban Žibert, sua vecchia conoscenza ai tempi della Juve Stabia, che lo scorso dicembre ha rinnovato sino al 2021 con la Reggina. Žibert non rientrerebbe, però, più nei piani della società calabrese e sarebbe, dunque, pronto a svincolarsi per tornare in Campania adeguandosi al budget ridotto del club irpino.