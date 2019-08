Avellino, in arrivo Blondett e De Marco. Le ultime su Castaldo Calciomercato in fermento in casa biancoverde. Si tratta anche per un altro centrocampista

Non c'è due senza tre? Sarà il rush finale di mercato a dirlo, ma, intanto, l'Avellino sta per incastrare nel mosaico biancoverde i primi due tasselli pronti alla metamorfosi calcistica: da falchetti a lupi.

Salvo clamorosi colpi di scena o slittamenti, sono, infatti, attese in giornate le firme del difensore Edoardo Blondett e del centrocampista Simone De Marco, che dovrebbero aggregarsi ai nuovi compagni di squadra già a partire da questo pomeriggio, quando, alle 18, nella palestra del “Partenio-Lombardi”, con lavoro defaticante ed atletico, inizierà la preparazione in vista dell'esordio stagionale in campionato, in programma domenica, alle 15, tra le mura amiche, contro il Catania. Gli ex Casertana non potranno calpestare subito l'erba sintetica del nuovo stadio amico a causa dei lavori per la rettifica delle linee perimetrali del rettangolo di gioco, scattati nella mattinata di ieri, ma poco male per mister Giovanni Ignoffo, che resta ora in attesa di un altro centrocampista e di un paio di attaccanti.

Il rinforzo per il settore nevralgico potrebbe essere rappresentato da Franco Signorelli, di proprietà della Salernitana, ben disposta a svincolarlo, per il quale si continuano a negoziare i termini economici di una potenziale intesa, che può essere raggiunta solo con un ulteriore ritocco verso il basso del compenso richiesto in partenza dall'italo-venezuelano. Ma, dicevamo, non c'è due senza tre, perché per il reparto avanzato c'è Luigi Castaldo in cima alla lista dei desideri: il presidente D'Agostino non farebbe barricate per lasciarlo partire, ma non sembrerebbe orientato, come inizialmente trapelato, a svincolare il bomber pur di risparmiare il suo ingaggio, superiore ai centomila euro. Lo stipendio del “gigante di Giugliano” resta, comunque, il principale ostacolo per l'Avellino, che potrebbe ovviare a un eventuale esborso per il cartellino e, soprattutto, alla copertura di un mensile, in ogni caso doverosamente ben inferiore rispetto all'attuale, qualora si concretizzasse il chiacchierato supporto di un importante sponsor da Ariano Irpino. La "sua" maglia, la numero 10 è, nel contempo, ancora libera.

I tifosi restano, invece, alla finestra per conoscere i dettagli della campagna abbonamenti, non di meno per capire quando ci sarà lo start ufficiale della stessa.