Avellino, primo allenamento ed è subito Capuano show Il neo-tecnico dei lupi ha impresso i suoi ritmi e il suo stile alla seduta mattutina al Partenio

Segno della croce e subito in campo per dirigere la prima seduta di lavoro da allenatore dell'Avellino. Ezio Capuano ha iniziato la sua avventura sulla panchina biancoverde facendo capire che, almeno in termini di colore, non ci sarà certo da annoiarsi: qualche imprecazione tutt'altro che Oxfordiana, corse lungo il rettangolo di gioco per illustrare i movimenti ai calciatori, strigliati al primo errore o qualora non lesti a comprendere i dettami del tecnico; dulcis in fundo: lancio degli occhiali per dare un pizzico di enfasi teatrale alla sessione di fatiche mattutine in vista della gara casalinga di domenica contro il Bari.

Stamane l'ufficialità del suo ingaggio e dell'esonero di Ignoffo. “A seguito di profonde riflessioni”, come si legge nel comunicato, ma in realtà avvenuto in maniera goffa e tutt'altro che corretta dal punto di vista professionale ed umano, come candidamente ammesso dal direttore sportivo Salvatore Di Somma, rammaricatosi di essere stato “scoperto” dalla stampa in uno degli alberghi più noti del capoluogo irpino. Con lui c'era proprio mister in pectore, che ha portato con se il vice Giuseppe Padovano rinunciando al preparatore atletico Clemente Truda pur di sbloccare l'impasse ed essere ingaggiato, mentre era l'ormai ex trainer, incassata una fiducia “vuota”, pro-forma, era al “Partenio-Lombardi” con la squadra e il vice Daniele Cinelli "trasformato" in collaboratore tecnico. Alle 18 la presentazione ufficiale dell'ex Rieti, che già ieri ha, però, di fatto, tenuto la sua prima conferenza stampa.

Ha, invece, mantenuto tutta la sua signorilità Ignoffo, che ha lasciato i lupi in zona salvezza ef affidato a un post su facebook il suo saluto alla piazza. L'ex capitano dell'Avellino non ha nascosto la propria amarezza per non aver potuto provare a conquistare una salvezza definita come “raggiungibilissima” incassando una pioggia di messaggi di ringraziamento dai tifosi.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere le immagini del primo allenamento da tecnico dei lupi di Ezio Capuano.