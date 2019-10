Di Somma: "Vogliamo vincere anche per il presidente Mauriello" Il direttore sportivo dell'Avellino: "I tifosi? Sono convinto che saranno vicini alla squadra"

“Sono qui solo per fare compagnia a Ezio.” Il direttore sportivo Salvatore Di Somma, come preannunciato dall'ufficio stampa, ha deciso di prendere parte unicamente da uditore alla conferenza stampa del neo-tecnico dei lupi, ma non si è sottratto, pur glissando sullo striscione di contestazione anche a lui rivolto, dall'esprimere un pensiero e lanciare un messaggio attraverso microfoni e taccuini alla vigilia di Avellino - Bari: “Cosa voglio dire ai tifosi? Nulla. Mi aspetto quello che hanno sempre fatto, ovvero essere vicini alla squadra contribuendo a ottenere risultati. Sono convinto che anche domani sarà così, in una partita importante per noi. Vogliamo vincere, vogliamo regalare qualcosa di importante anche al nostro presidente Claudio Mauriello.”

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere la conferenza stampa integrale di Ezio Capuano alla vigilia di Avellino - Bari (in coda la risposta del direttore sportivo Salvatore Di Somma).