Cessione Avellino, ecco la svolta Importanti indiscrezioni in relazione all'offerta presentata dalla cordata di cui fa parte Martone

Il Tribunale del capoluogo irpino avrebbe autorizzato la cessione dell'U.S. Avellino alla cordata casertana che ha in Aniello Martone il proprio riferimento per la potenziale, futura, area tecnica. La Sidigas dovrebbe ora decidere se procedere a passare la mano o aspettare la data del 19, che coinciderà con l'udienza per l'eventuale via libera alla ristrutturazione del debito.

L'ok del Tribunale di Avellino confermerebbe l'orientamento di ritenere più opportuna la dismissione dell'asset calcistico prima del prossimo martedì.