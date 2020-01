Il Club Lupi Valle Caudina: "Grazie presidente Izzo" "Giovani gratis allo stadio", riceviamo e pubblichiamo una lettera del presidente Adamo

Ieri, al “Partenio-Lombardi”, l'Avellino è stato supportato da 300 studenti dei Comuni di Cervinara, Forino e San Martino Valle Caudina, gravamente colpiti dall'alluvione dello scorso dicembre.

Riceviamo e pubblichiamo, a tal proposito, una lettera del presidente del Club Lupi Valle Caudina “San Martino Biancoverde”, Geennaro Adamo: “Il Club Lupi Valle Caudina “San Martino Biancoverde” ringrazia il presidente dell'U.S. Avellino, Luigi Izzo, per la vicinanza dimostrata alla nostra comunità dando vita alla nobile iniziativa “giovani gratis allo stadio”. Centosettantaquattro volte grazie, presidente. Ci hai permesso di colorare gli spalti del “Partenio-Lombardi”. Un ringraziamento va anche al sindaco Pasquale Pisano ed al delegato allo sport Giuseppe Pedoto e a tutta l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione i tre pullman per raggiungere lo stadio contribuendo a una bellissima giornata di sport e di aggregazione; per ribadire la nostra vicinanza alla società U.S. Avellino i cui colori sosterremo sempre e per sempre.”