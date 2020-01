Avellino, Capuano e De Marco squalificati per un turno Ecco quanto emerge dal comunicato ufficiale della Lega Pro con le decisioni del giudice sportivo

Il tecnico dell'Avellino, Ezio Capuano, è stato squalificato per un turno. È quanto ufficializzato dalla Lega Pro tramite comunicato ufficiale con le decisioni del giudice sportivo. "Squalifica per una gara effettiva per comportamento non regolamentare in campo e per proteste verso un assistente arbitrale": questa la specifica per il rosso rimediato da Capuano nel primo tempo di Avellino-Vibonese, giocata domenica scorsa allo stadio Partenio-Lombardi e terminata con il risultato di 1-1. Tutto secondo previsioni per Simone De Marco. Il centrocampista biancoverde ha rimediato il quinto giallo stagionale: l'ammonizione costa lo stop a De Marco, fermato per un turno dal giudice sportivo. A Teramo, quindi, non ci saranno il tecnico in panchina e la disponibilità di un calciatore. Capuano dovrà fronteggiare il limite degli infortunati con una rosa dal margine minimo, in attesa del ritorno sul mercato da parte della società. Anche gli abruzzesi non potranno contare su una pedina: quinta ammonizione stagionale anche per Federico Viero. Il centrocampista non potrà scendere in campo al "Bonolis" per Teramo-Avellino.