Avellino, Iovino è il nuovo direttore generale Definito il tanto desiderato ritorno in biancoverde, prende il posto del dimissionario Martone

Mentre ad Ariano Irpino, presso la sede dalla Innovation Football, è in corso l'assemblea dei soci dell'U.S. Avellino, il club biancoverde ha riempito la casella lasciata vuota dal dimissionario Aniello Martone. Ad occuparla, l'esperto di carte federali Bruno Iovino, che rappresenta una figura di conclamata esperienza e competenza nel mezzo della bufera generata dalle conflittualità e dalle lacune della proprietà. Reduce dall'incarico di delegato Aru per le Universiadi 2019, per Iovino scocca l'ora del tanto desiderato ritorno nel mondo nel calcio e nel “suo” Avellino. Nel pomeriggio, il dirigente era allo stadio “Partenio-Lombardi”, negli uffici della sede dell'Avellino, in Tribuna Montevergine. L'ultima esperienza in Campania, in ordine cronologico, nel 2018 alla Nocerina.