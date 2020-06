Avellino, Capuano sotto osservazione in ospedale Malore per il tecnico, che passerà la notte nel nosocomio di Melfi

Lieve malore per Ezio Capuano. Il tecnico, che stava facendo ritorno a casa, ha avvertito un malore ed è stato visitato dai sanitari del presidio di Pescopagano. Riscontrate un'aritmia cardiaca e pressione alta. Di conseguenza, per ulteriori accertamenti, Capuano è stato trasferito all’ospedale di Melfi. Sottoposto a esami ed elettrocardiogramma, l’allenatore avrebbero voluto far ritorno nella propria abitazione, ma è stato convinto a restare nel nosocomio, sotto osservazione.