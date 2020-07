D'Agostino: "Ci abbiamo provato, ora avanti con serietà" Il presidente dell'Avellino: "È già futuro. Mai più situazioni pregresse, uscite fuori all'ultimo"

“Abbiamo messo tanta energia, ma non è bastato. Il risultato non è quello che volevamo, ma abbiamo fatto quello che potevamo con quello che c'era.” Così Angelo Antonio D'Agostino al microfono di Radio Punto Nuovo. Il presidente dell'Avellino ha poi aggiunto: “Ora pensiamo al futuro, programmiamo per arrivare in fondo con più sicurezze. Ringrazio tutti e lo farò anche nei prossimi giorni per quello che hanno fatto, in questa situazione strana e surreale non è stato facile per nessuno, la squadra ha dovuto fare tamponi ogni 4 giorni. Ora pensiamo al futuro in maniera migliore di quanto fatto finora, abbiamo preso la squadra in corsa, creduto ai playoff, un'occasione che non volevamo perdere. Sapevamo che era molto difficile ed è andata così, lavoreremo meglio per il prossimo anno.”

Si pensa già al futuro: “C'è tanto da fare, partendo dall'aspetto tecnico. Dovremo discutere. Il prossimo campionato vogliamo farlo in maniera diversa, facendo giocare anche più giovani, capire chi ha la predisposizione per seguire questo progetto, lungo e ambizioso. Dobbiamo trovare persone ambiziose come noi. Sono deluso dall'atteggiamento della squadra? A caldo non posso né confermare né smentire, è tutto ancora da vedere. I ragazzi hanno fatto quello che potevano, essendo arrivati decimi siamo gli ultimi e fare sei vittorie senza neanche un pareggio era proibitivo, lo sapevamo. Capuano non poteva fare miracoli, ci voleva anche un po' di fortuna. Da domani ci metteremo al lavoro, molti giocatori in scadenza non resteranno. Ci stavamo già lavorando, i playoff ci hanno rallentato, ma da domani si comincia sul serio, sperando si possa ricominciare in condizioni più normali. Giocare senza pubblico è qualcosa di incredibile, non è calcio. Sono stato una settimana con la squadra, ho trovato l'accordo con tutti per scendere in campo sereni, volevamo provare a vincerli. Sono uscite fuori anche situazioni a noi sconosciute, risalenti alla precedente proprietà e abbiamo dovuto risolverle, ma lasciamo perdere. Non ci saranno più queste situazioni, uscite fuori all'ultimo. Vogliamo fare sport in maniera seria.”