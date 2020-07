Capuano: "Orgoglioso, il mio lavoro sotto gli occhi di tutti" Il tecnico dell'Avellino: "Futuro? Decide la società. Di Paolantonio fuori? Si è allenato poco"

In collegamento zoom, a margine dell'eliminazione del primo turno dei playoff dell'Avellino, ha parlato il tecnico dei biancoverdi, Ezio Capuano: “Faceva un gran caldo, la Ternana ha avuto una sola occasione vera, peraltro in fuorigioco. Noi abbiamo fatto il possibile uscendo, alla fine, a testa alta. Ci abbiamo provato fino alla fine, Non ho nulla da rimproverare ai miei, anzi sono orgoglioso del cammino fatto. Alla fine eravamo anche stanchi, qualcuno è venuto meno fisicamente e negli ultimi minuti ci siamo anche sbilanciati. In tre confronti non abbiamo mai preso gol dalla Ternana, forse se il campionato fosse continuato avremmo chiuso anche in una posizione migliore, ma va bene così. Di Paolantonio fuori? Su 18 allenamenti ne ha fatti solo 3 per vari problemi fisici, ho provato a metterlo quando i ritmi sono calati. Abbiamo anche cambiato più volte modulo, ma non è andata come volevo. Abbiamo difeso bene, loro alla fine hanno esultato come se avessero vinto la Champions, c'è rammarico, certo. Il mio futuro? Io ho un contratto con l'Avellino, penso che il mio lavoro sia sotto gli occhi di tutti, da domani sarò nuovamente operativo, poi c'è una società forte, un direttore, non sono io a dover prendere decisioni sul futuro. La partita è finita da dieci minuti, preferisco non parlare altrimenti sarebbe un'autocelebrazione. Sono orgoglioso del campionato fatto, ci davano per spacciati invece abbiamo giocato i playoff e lo abbiamo fatto per vincere, al contrario della Ternana. Siamo stati sfortunati.”