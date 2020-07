Silvestri: "Avellino, non vedo l’ora di ricominciare" Intervista al centrocampista, al rientro dopo l'infortunio e che spera nella conferma in Irpinia

Il 12 gennaio scorso, in Avellino-Vibonese, si era procurato la lesione del legamento crociato anteriore del menisco mediale con una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Con questo brutto infortunio Marco Silvestri ha detto addio alla stagione 2019/2020, ma ora è pronto al rientro e spera di farlo con la maglia dell'Avellino: "Il 12 gennaio scorso lo considero il giorno della mia rinascita, della mia ripartenza. - ha spiegato il centrocampista in collegamento via skype nel corso di 0825 - Focus Serie C - Da lì, a testa bassa, ho lavorato con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile e ora sono pronto, più forte di prima. Sto bene".

L'impegno nella riabilitazione: "Sono state giornate di duro lavoro, di fatica, ma con tanta voglia di tornare, di guarire, di farmi trovare pronto per la nuova stagione e di dimostrare che Marco Silvestri è pronto a tornare in campo. Sono stati allenamenti faticosi. Le prime settimane sono state molto dolorose per il ginocchio, ma ora sto bene. Ho fatto un lavoro fantastico, sono contento. Ringrazio tutto lo staff di Villa Stuart, per il lavoro che mi ha fatto fare, quello del centro qui in Liguria e il preparatore del Genoa che mi sta seguendo, con il quale sto facendo un lavoro fantastico. Mi ha messo in condizione di essere pronto a tornare in campo. Anche lo staff dell'Avellino mi è stato vicino in questi mesi difficili. Li ringrazio. Sono stati sempre di buone parole e mi hanno aiutato. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, ai miei che mi hanno dato la forza di lottare con il pallone tra i piedi come ho sempre fatto nella mia vita".

L'Avellino: "È stato un duro colpo perché l'infortunio è arrivato nel momento migliore. Mi sentivo bene, avevo trovato continuità e c'era fiducia da parte dei compagni, del mister. Sono incidenti del mestiere, ma ci siamo messi lì con la testa bassa e mi farò trovare pronto. Spero di nuovo con la maglia dell'Avellino nella prossima stagione e di mostrare quello che sono capace di fare".