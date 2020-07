Avellino: Alfageme, ufficiale l'accordo con il Taranto L'accordo sarà formalizzato il primo settembre dopo la fine del prolungamento con i biancoverdi

Mancava solo l'ufficialità. Luis Maria Alfageme si trasferirà a Taranto a partire dal primo settembre. L'argentino lascia Avellino dopo una stagione e mezza. "Il Taranto FC 1927 comunica in data odierna che è stato raggiunto un accordo con il calciatore Luis Maria Alfageme per la Stagione Sportiva 2020/21. - si legge nella nota del club rossoblu - La società precisa che, per motivi regolamentari, tale accordo sarà formalizzato il prossimo 1 settembre 2020 con il neo acquisto rossoblù che sarà già a disposizione di mister Laterza nel ritiro estivo di Pietralunga". Il Taranto ha rimarcato la tempistica del passaggio formale.

Fino al 31 agosto Alfageme sarà legato all'Avellino in virtù del prolungamento firmato a fine giugno, poco prima di Ternana-Avellino, per consentire al calciatore e a tutti i tesserati biancoverdi di partecipare ai playoff. "Attaccante argentino classe ’84, Alfageme vanta una lunga esperienza tra Serie B e Serie C, con una breve apparizione in Serie D, per aver militato in squadre come Brescia, Acireale, Cremonese, Pescara, Sambenedettese, Virtus Lanciano, Grosseto, Ternana, Benevento, Padova, Casertana e Avellino, con le quali ha superato le 70 reti in carriera": così il Taranto presenta Alfageme, nella foto in compagnia di Francesco Montervino, tarantino e nuovo direttore sportivo dei delfini, che puntano alla promozione in C nel 2020/2021.

Foto: Ufficio Stampa e Comunicazione Taranto Football Club 1927