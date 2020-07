Avellino, Alfageme sarà del Taranto a settembre Il contratto con i biancoverdi, prolungato per i playoff alla ripresa, terminerà il 31 agosto

Cala il sipario sull'avventura di Luis Maria Alfageme ad Avellino. L'attaccante classe '84 era in scadenza al 30 giugno e il contratto era stato prolungato fino al 31 agosto per consentire alla punta e agli altri tesserati di completare la stagione, di essere a disposizione dello staff tecnico per i playoff. Il cammino dell'Avellino nella post-season alla ripresa dopo l'emergenza covid è durata solo 90 minuti, il pari a reti bianche con la Ternana al "Libero Liberati", giocata il primo luglio scorso (fere avanti per la miglior posizione nella stagione regolare).

Alfageme figurava tra i partenti e cosi sarà. Dal primo settembre il nativo di La Pampa sarà un nuovo calciatore del Taranto. Per l'attaccante è, di fatto, ritorno nella quarta serie, già vissuta nel 2019 con la maglia dell'Avellino, promossa con il successo nello spareggio a Rieti contro il Lanusei. Nella stagione 2019/2020 Alfageme è andato a segno in 3 occasioni: 2 reti in Coppa Italia Serie C e una in campionato, nella vittoria (3-1) con la Sicula Leonzio al "Partenio-Lombardi".