Viaggio verso Terni. Avellino-Alfageme: contratto prolungato Destinazione Umbria per i biancoverdi. È la vigilia del dentro o fuori con le fere

Alle 14.45 l'Avellino ha lasciato lo stadio Partenio-Lombardi destinazione Terni. Viaggio in pullman per i biancoverdi: domani, con calcio d'inizio alle 20.30, i lupi saranno di scena al "Libero Liberati" per sfidare la Ternana nel primo turno playoff. L'Avellino ha bisogno della vittoria nei novanta minuti per restare in corsa promozione. Subito un dentro o fuori e l'obbligo del successo contro le fere, sconfitte sabato scorso dalla Juventus Under 23 nella finale di Coppa Italia di Serie C.

Rosa al completo verso Terni per l'Avellino. Tutti sul bus alla volta dell'Umbria. I calciatori e lo staff tecnico hanno raggiunto l'impianto di contrada Zoccolari con auto private. Il prolungamento contrattuale tra il club del presidente Angelo Antonio D'Agostino e Luis Maria Alfageme è stato definito a ridosso della partenza, avvenuta alle 14.45. L'argentino si aggiunge a Diego Albadoro, Alessandro Di Paolantonio e Alessandro Tonti, che questa mattina avevano definito la proroga dell'accordo.